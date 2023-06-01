Представлен роскошный Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow Private Collection

Новый Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow Private Collection черпает вдохновение в линии Кармана. Это высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Производитель роскошных автомобилей выпустит всего 62 экземпляра, при этом клиенты уже забронировали все машины. Rolls-Royce Cullinan Black Badge Blue Shadow Private Collection окрашен в нестандартный оттенок Stardust Blue и имеет черную отделку. Решетка имеет матовое покрытие. Колеса покрываются полупрозрачным лаком.

Специальное издание также включает уникальную версию украшения для капота Spirit of Ecstasy. Это напечатанный на 3D-принтере титан с синим лаком сверху. Компания выгравировала бесконечный логотип Black Badge и название Blue Shadow на основании. Мастера покрыли этот участок цветом Charles Blue.

Внутри приборная панель и дверные панели переходят от черного к синему и белому снизу вверх. Rolls-Royce использует пять оттенков краски с шестью слоями для создания этого эффекта. Прозрачный слой сверху смешивает частицы синего и прозрачного стекла.

Специальная версия фирменной крыши Starlight Headliner - еще один привлекательный элемент этого Cullinan. На ней изображена луна с кратерами, а пять цветов создают текстурированный вид. Такой дизайн требует 250 000 отдельных стежков, 799 белых светодиодов и 384 синих.

Сиденья также получили необычные детали. Перфорация на коже создает рисунок, вдохновленный видом на Землю из космоса. Каждое кресло имеет более 75 000 маленьких отверстий, которые мастер проделывает вручную. Сзади они отделаны шпоном Piano Black со стеклянным блеском и алюминиевой инкрустацией.

Уникальные часы расположены на приборной панели. Он имеет светло-голубые анодированные участки и гравировку Blue Shadow.

Cullinan Black Badge Blue Shadow поставляется с различными роскошными аксессуарами. Автомобильный чехол имеет тот же рисунок, что и сиденья. Багажный комплект соответствует цвету кузова внедорожника. Покупатели могут заказать соответствующую модель специального автомобиля в масштабе 1:8 с функционирующим внутренним и внешним освещением.