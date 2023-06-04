Tesla начала продавать автомобили с разряженной батареей

Американская компания Tesla изменила правила продажи новых автомобилей. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Electrek.

Как стало известно авторам тематического портала, Tesla перестала поставлять покупателям электрокары с заряженной на 100 процентов батареей. "В соответствии с новой отраслевой политикой мы начинаем доставлять автомобили с зарядом аккумулятора не более 50 процентов", - отметили в корпорации.

По словам журналистов, ранее Tesla всегда доставляла свои автомобили с полностью заряженной батареей. Специалисты предположили, что компания больше не будет заряжать аккумуляторы электромобилей на 100 процентов по соображениям безопасности. Журналисты Electrek выяснили, что многие судоходные компании требуют, чтобы перевозимое водным путем электрооборудование имело батарею, заряженную не более чем на 20-50 процентов.

Чтобы компенсировать возможные неудобства, в корпорации предложили новым пользователям купоны на бесплатную зарядку автомобилей Tesla на станциях Supercharger. В заключение авторы отметили, что большая часть автолюбителей будут получать машины, батареи которых будут заряжены менее чем на 50 процентов, так как Tesla поставляет большое количество электрокаров с китайской фабрики Gigafactory морем.