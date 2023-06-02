Это Skoda Superb 2024. Лифтбэк и универсал впервые засняли в ходе испытаний

На фоне постоянно растущего потока внедорожников и кроссоверов Skoda удерживает свои позиции, предлагая автомобили в других кузовах. Фотограф-шпион motor1 сделал фотографии двух прототипов Skoda Superb, которые проходят испытания. Речь идёт об универсала и лифтбэке, передает Day.Az.

На фотографиях можно было бы подумать, что стандартная версия является седаном, однако фотография показывает большую подъемную дверь, которой оснащен лифтбэк. Фотография демонстрирует огромный объём багажного отделения с удобным доступном.

Под капотом, предположительно, будет находиться бензиновый или дизельный четырехцилиндровый двигатель объемом не более 2,0 л. Гибридная модель с подключаемым модулем будет частью линейки, но полноценный электромобиль пока не ожидается. Новый Superb будет использовать обновленную версию шасси Volkswagen MQB, и он может отказаться от механической коробки передач и перейти на автоматическую.

Основные изменения коснутся передней части: появятся восьмиугольная решетка радиатора большего размера, узкие фары по бокам и квадратный подбородок с большими вертикально ориентированными угловыми вентиляционными отверстиями. Аналогичные изменения освещения происходят сзади в виде более тонких фонарей.

Что касается универсала, дизайн задних фонарей выглядит немного больше, чтобы лучше сочетаться с пропорциями большей задней части. Автомобиль сняли во время испытаний на буксировку. Прототип универсала также демонстрирует издалека новую приборную панель. Редизайн будет сопровождаться множеством технологий помощи водителю и другими функциями.