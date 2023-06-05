Tesla отзывает партию Model Y

После расследования, проведенного Национальным управление безопасностью движения на трассах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), Tesla отзывает 137 автомобилей Model Y, опасаясь, что их рулевые колеса могут отвалиться. Автопроизводитель говорит, что проблема заключается в креплении, при этом сообщения о подобных проблемах появляются далеко не в первый раз, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Тесла подозревает, что из 137 Tesla Model Y, включенных в этот отзыв, около 10% имеют проблему с креплением. Согласно официальному отчету NHTSA, проблему обнаружил технический специалист службы поддержки Tesla.

Это произошло 4 мая этого года, и Tesla заявляет, что к 22 мая она решила подать заявку на добровольный отзыв. Tesla также подтвердила, что компании известно как минимум о четырех гарантийных претензиях по этому поводу. В то же время компания заявляет, что ничего не знает о каких-либо авариях, травмах или смертельных случаях, связанных с этой проблемой.

Еще в мае 2020 года у британца отвалилось колесо от Model 3 всего через месяц после доставки автомобиля. В феврале этого года пользователь Twitter @preneh24 Прерак Патель (Prerak Patel) рассказал, что руль его нового электромобиля Tesla Model Y отвалился, когда он ехал с семьей по автостраде.