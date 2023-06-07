Представлен самый крутой хетчбэк Toyota Prius

Компания Toyota представила Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, гоночную концептуальную версию гибрида пятого поколения, перед гонкой "24 часа Ле-Мана", передает Day.Az со ссылкой на caranddriver.

Toyota говорит, что этот особенный Prius призван отдать дань уважения культовой гонке. Гибридный хетчбэк был оснащен множеством деталей, вдохновленных автоспортом. Модифицированный GR Prius, который называют GRius, оснащен капотом из углеродного волокна, прямоугольным задним антикрылом и задним диффузором. Производитель заявил, что на аэродинамические надстройки повлиял гоночный автомобиль GR010 Hybrid, который выиграл гонку в Ле-Мане в 2021 и 2022 годах.

Концепт GRius также отличается более широкой колеей, чем у стандартного Prius, а черные 18-дюймовые колеса обуты в шины Michelin 235/50, а не в обычную резину шириной 195 мм. Передний бампер получил широкую прямоугольную решетку радиатора и квадратные группы светодиодных фар, а капот заменили на карбоновый для снижения веса.