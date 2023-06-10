Lexus показал новый кроссовер TX

Автомобильный бренд Lexus, принадлежащий корпорации Toyota, раскрыл полную информацию о новом кроссовере TX с тремя рядами кресел. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль, разработанный с прицелом на американский рынок, базируется на платформе GA-K, обеспечивающей низкий центр тяжести при высокой жесткости кузова. Lexus TX поступит в продажу с двумя вариантами силовых агрегатов. В наличии 2,4-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 275 л.с., работающий в паре с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией и передним, либо полным приводом.

Второй вариант - гибридная полноприводная версия на его основе, суммарная мощность такой силовой установки 366 л.с. Флагманская версия - подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором V6. Такой TX развивает максимальные 406 л.с.

На американский рынок две младшие версии TX выйдут осенью 2023 года, дебют флагманской модификации ожидается позже.