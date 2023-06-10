Совершенно новый Volkswagen Tiguan засняли в Европе

Весной фотошпионам удавалось заснять Volkswagen Tiguan нового поколения на зимних тестах и в США, а сейчас автомобиль вывели на дороги общего пользования в Европе. Беглое сравнение американского и европейского Tiguan говорит о том, что особых отличий в дизайне моделей, предназначенных для разных рынков, не будет, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Однако Tiguan тестируют не только на дорогах общего пользования, но и на гоночном треке Нюрбургринга. В салоне - сразу два испытателя в шлемах. Есть надежда, что Tiguan R-Line нового поколения окажется "злее" нынешнего хотя бы в плане настройки шасси.

А еще фотошпионам удалось заглянуть в салон нового Tiguan - там установлен большой экран. Второй экран - в составе цифровой панели приборов.

Никаких технических подробностей нет, но ресурс Motor1 пишет, что Volkswagen не особо хочет вкладываться в развитие платформы MQB Evo, на которой будет построен кроссовер, предпочитая инвестировать деньги в электромобили. Так что по части именно моторов особых новшеств ждать не стоит. Впрочем, подзаряжаемый гибридный Tiguan все же может появиться - вместе с подзаряжаемым гибридом Kodiaq.

Премьера нового Tiguan ожидается ближе к концу года, но продажи стартуют, судя по всему, уже в 2024 году.