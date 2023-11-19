Классический спорткар MG MGB превратили в электрический рестомод

Классический спорткар 1960-х MG MGB превратили в электрический рестомод. Индустрия переделки классических автомобилей на электрическую силовую установку набирает обороты - одним из последних таких продуктов стало компактное британское купе MGB GT эпохи 1960-х годов. Силами британской же компании Frontline Cars модель превратили в электрокар, а если кому-то привычнее классические двигатели внутреннего сгорания, то существует и вариант с каноничным V8 под капотом. Выпуск рестомодов начнётся в 2024 году - компания готова предложить как готовый автомобиль, так и взяться за доработку клиентской машины, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

MGB LE60 оснащается 380-сильным V8 производства Rover, который вчетверо мощнее оригинального двигателя. Мотор сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач Tremec и наделяет заднеприводное купе завидной динамикой, существенно превосходящей параметры оригинальной модели.

MGB Bee комплектуется 115-сильным электромотором, который также сочетается с "механикой" - водитель может переключать передачи, чтобы максимально эффективно использовать крутящий момент силовой установки. Рестомод имеет батарею на 40 киловатт-час, которая обеспечивает запас хода до 225 километров, а полная зарядка занимает пять часов от бытового зарядного устройства мощностью 7 киловатт.

В Frontline Cars заявляют, что версии с ДВС и электромотором обладают идеальной развесовкой по осям 50:50, а в стоимость рестомода включена полная реставрация кузова и обновление отделки салона с помощью дорогих материалов. Тираж MGB LE60 не превысит 30 экземпляров, а MGB Bee намерены делать в том количестве, в котором пожелают клиенты.

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