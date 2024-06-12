https://news.day.az/autonews/1667585.html Вводится штраф за движение транспортных средств по велосипедным дорожкам
Вводится штраф за движение транспортных средств по велосипедным дорожкам
В Азербайджане вводится штраф за движение транспортных средств по велосипедным дорожкам.
Как сообщает в среду Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.
Согласно законопроекту, за передвижение по велосипедным дорожкам других транспортных средств, кроме велосипедов и малых электромобилей, взимается штраф в размере ста манатов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре