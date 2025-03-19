Теперь официально: Mercedes-Benz A-Class отправится в отставку

Mercedes-Benz избавится от A-Class. Модель исключат из линейки, когда завершится жизненный цикл актуального поколения.

Как передает Day.Az, об этом сказал технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер. Это следствие упрощения компактной линейки. В ней оставят только четыре наиболее маржинальные модели: CLA, GLA, GLB и g-Class - маленький аналог Gelandewagen, для которого придется разрабатывать новую платформу.

A-Class популярен в Европе, но за ее пределами, включая важные рынки Китая и США, хэтчбек продается хуже. Там больше интереса вызывают седаны и кроссоверы, поэтому под нож пустят все семейство A-Class и компактвэн B-Class.

Таким образом, в компактной линейке останется новый CLA в кузовах седан и шутинг-брейк, а также следующие поколения GLA и GLB. В эти два семейства интегрируют провалившиеся на рынке электрокары EQA и EQB.

Особняком будет стоять g-Class, или "бэби-Гелик". Он, в отличие от других компактных Mercedes, будет базироваться не на платформе MMA, как ожидалось. Эта "тележка" не годится для внедорожников, сказал Шефер: она не позволит установить колеса нужного диаметра и обеспечить клиренс, достойный Gelandewagen, - даже маленького.

Вместе с тем Шефер подтвердил, что g-Class получит "квадратный" дизайн, как у старшего SUV, и будет выглядеть как его мини-версия. Новая линейка "начальных" Mercedes-Benz предположительно будет сформирована в ближайшие пару лет.