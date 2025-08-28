“Qarabağ” tarixi uğura görə nə qədər qazanc əldə etdi? – ŞOK MƏBLƏĞ
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində iki oyunun nəticəsinə görə Macarıstan çempionu "Ferensvaroş"u mübarizədən kənarlaşdıraraq (ümumi hesab 5:4) əsas raunda vəsiqə qazanan "Qarabağ" büdcəsini xeyli zənginləşdirib.
Day.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu tarixində ikinci dəfə əsas mərhələyə yüksəlməklə UEFA-nın hər bir komandaya çatan 18,62 milyon avroluq (təqribən 36,85 milyon manat) mükafatını qazanıb. Bu, Azərbaycan futbolu tarixində qazanılan ən yüksək mükafatdır.
Bu məbləğ bir az daha arta bilər. Turnirin mükafat qaydalarına əsasən iştiraçıların reytinqinə əsasən əlavə bonus da ödənir.
Qeyd edək ki, Liqa mərhələsindəki qazanılacaq hər qələbənin dəyəri 2,1 milyon avro (4,155 milyon manat), heç-heçənin mükafatı isə 750 min avro (1,484 min manat) təşkil edir.
