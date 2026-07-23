Dövlət Neft Fondunun aktivləri 73 milyard dollara yaxınlaşıb
Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivləri 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında 72,6 milyard ABŞ dolları (123 milyard manat) təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ARDNF məlumat yayıb.
Məlumata görə, vəsaitlərin idarə edilməsi fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər 3,6 milyard manat təşkil edib. Neft-qaz sazişləri üzrə karbohidrogenlərin satışından gəlirlər 4,9 milyard manat olub.
Dövlət büdcəsinə ARDNF tərəfindən 6,4 milyard manat köçürülüb.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) bildirir ki, Fondun aktivləri 2026-cı ilin əvvəlinə 73 milyard 542 milyon ABŞ dolları (125 milyard 021 milyon manat), 2026-cı il iyun ayının 30-na isə, 72 milyard 596 milyon ABŞ dolları (123 milyard 414 milyon manat) təşkil edib.
2026-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində ARDNF-nin ümumi gəlirləri 8 milyard 531, 3 milyon manat təşkil edib. Sözügedən dövrdə Fondun neft-qaz gəlirləri 4 milyard 953,4 milyon manat olub. Vəsaitlərin idarə edilməsi fəaliyyətindən əldə olunan toplam gəlirlər 3 milyard 577,9 milyon manat təşkil edib. Büdcə xərcləri hesabat dövrü üzrə 6 milyard 449,7 milyon manat təşkil edib.
Neft-qaz gəlirləri:
ARDNF-nin neft və qaz sazişlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gəlirləri 4 milyard 953,4 milyon manat olub, o cümlədən:
mənfəət neftinin və qazın satışından 4 milyard 947,6 milyon manat,
bonus ödənişləri və tranzit gəlirləri 0,9 milyon manat
akrhesabı ödənişləri 4,9 mln manat
Qeyd edək ki, sözügedən dövr ərzində ARDNF-yə AÇG yatağından 4 milyard 374,9 milyon manat, Şahdəniz yatağından (qaz və kondensat) isə 437,1 milyon manat məbləğində vəsait daxil olub.
Büdcə xərcləri:
Büdcəyə transfert. Hesabat dövrü ərzində ARDNF-nin 2026-cı il büdcəsinin icrası çərçivəsində 6 milyard 420,0 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə transfert edilib.
Layihə xərcləri. 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında aşağıdakı icrası davam edən layihələrə 14,3 milyon manat yönəldilib, o cümlədən:
"2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın maliyyələşməsinə 2,1 milyon manat,
"Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2028-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın maliyyələşməsinə 12,3 milyon manat.
İdarəetmə xərcləri.Sözügedən dövrdə, ARDNF-nin idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 15,4 milyon manat təşkil edib.
Büdcədənkənar xərclər:
Hesabat dövründə qızıl qiymətinin və valyuta məzənnələninin dəyişməsindən yaranan büdcədənkənar xərc 3 688,1 milyon manat təşkil edib.
Maliyyə bazarlarının cari vəziyyəti və portfelə təsiri
"2026-cı ilin birinci rübündə başlanan ABŞ-İran münaqişəsi nəticəsində qlobal maliyyə və enerji bazarlarında yüksək volatillik müşahidə olunmuş və müharibə bütün investisiya istiqamətlərinə mənfi təsir göstərmişdir. İkinci rüb ərzində isə müxtəlif maliyyə alətləri üzrə qiymətlər bərpa olunmuş, müsbət gəlirlilik əldə edilmiş, qızıl isə idarəetmədə olan ümumi vəsaitlərə mənfi töhfə vermişdir.
Birinci rübün əvvəlində investorların etibarlı aktivlərə yönəlməsi dövlət istiqrazlarının qiymətlərini dəstəkləmişdir. Birinci rübün sonlarından etibarən bu meyil əksinə dönmüş, neft qiymətlərinin kəskin artımı inflyasiya gözləntilərini yenidən gücləndirmiş və inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarında istiqrazların dəyər itirməsinə səbəb olmuşdur. Enerji qiymətlərindən qaynaqlanan inflyasiya təzyiqi ən çox Avropa bazarlarına təsir etmiş, ABŞ dolları istiqraz subportfeli isə dövr ərzində nisbi dayanıqlılıq nümayiş etdirmişdir.
Qlobal səhm bazarları birinci rübün əvvəlində müsbət nəticələr göstərmiş, lakin İran münaqişəsinin kəskinləşməsi və geosiyasi risklərin artması səbəbindən birinci rübün qalan hissəsində geriləmişdir. İkinci rübdə bazarlarda bərpa müşahidə edilmiş, süni intellekt sahəsinə investisiya marağı və atəşkəs danışıqları fonunda neft qiymətlərinin ucuzlaşması hesabına bu rüb 2020-ci ildən bəri səhm bazarları üçün ən uğurlu rüb olmuşdur. İkinci rübün sonunda texnologiya şirkətlərinin yüksək qiymətləndirilməsi ilə bağlı narahatlıqlar yarımkeçirici sektorunun səhmlərinə mənfi təsir göstərmiş və volatillik yenidən artmışdır.
Qızılın qiyməti birinci rübün əvvəlində kəskin artmış, buna ABŞ dollarının zəifləməsi və investorların dövlət istiqrazları və valyutalardan real aktivlərə yönəlməsi kimi struktur amillər səbəb olmuşdur. Birinci rübün sonunda isə qiymətlər kəskin azalmış və real faiz dərəcələrinin artımı fonunda bu eniş ikinci rüb ərzində davam etmişdir", - məlumatda qeyd edilib.
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