https://news.day.az/azerinews/1849849.html Almaniyanın ticarət mərkəzində bıçaqlı hücum olub Almaniyanın Ştutqart şəhərində yerləşən ticarət mərkəzində bıçaqlı hücum baş verib. Hadisə nəticədə 47 yaşlı qadın ağır yaralanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Tagesschau" məlumat yayıb. "Bu gün saat 10:15 radələrində Ştutqart polisinin əməliyyat-dispetçer mərkəzinə çoxsaylı zənglər daxil olub.

Almaniyanın ticarət mərkəzində bıçaqlı hücum olub

Azərbaycanca, 23 июля 2026 18:01 (UTC +04:00) 232
Almaniyanın ticarət mərkəzində bıçaqlı hücum olub

Almaniyanın Ştutqart şəhərində yerləşən ticarət mərkəzində bıçaqlı hücum baş verib. Hadisə nəticədə 47 yaşlı qadın ağır yaralanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Tagesschau" məlumat yayıb.

"Bu gün saat 10:15 radələrində Ştutqart polisinin əməliyyat-dispetçer mərkəzinə çoxsaylı zənglər daxil olub. Buna səbəb şəhərin şimal hissəsində yerləşən ticarət mərkəzində 47 yaşlı qadına edilən hücum olub", - deyə polis bildirib.

"Bild" nəşrinin məlumatına görə, qadın ticarət mərkəzinin zirzəmi mərtəbəsində bıçaqlanıb. Daha sonra isə cinayətkar ona od vurub. Hadisə yerinə gələn tibb işçiləri zərərçəkənə ilkin yardım göstərərək xəstəxanaya çatdırıblar.

Hazırda ona təcili cərrahi əməliyyat həyata keçirilir. Hadisədən sonra ticarət mərkəzi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb, əraziyə polis və yanğınsöndürənlər cəlb edilib.

Hadisə ilə bağlı şübhəli bilinən 54 yaşlı kişi saxlanılıb. Hücumun motivi hələlik məlum deyil. İstintaq çərçivəsində sübutlar toplanılır və binadaxili müşahidə kameralarının görüntüləri araşdırılır.

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Определено лицо, ответственное за предоставление информации СМИ в судах Азербайджана 27 октября 19:07 (UTC+04), Общество 691
NED и Азербайджан: вопросы к грантовой политике 27 октября 19:03 (UTC+04), Политика 6 603
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса 27 октября 19:02 (UTC+04), Политика 915
Россия и Азербайджан ведут активный диалог - Путин 27 октября 18:59 (UTC+04), Экономика 4 930
Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО 27 октября 18:57 (UTC+04), Политика 930
PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində noyabr ayı üçün qəbul CƏDVƏLİ 27 октября 18:57 (UTC+04), Azərbaycanca 894
Азербайджан нацелен на развитие цифровых навыков и инноваций 27 октября 18:50 (UTC+04), Наука и технологии 677
Фарид Гаибов обсудил с индийским министром сотрудничество в сфере спорта - ФОТО 27 октября 18:47 (UTC+04), Спорт 668
В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии 27 октября 18:44 (UTC+04), Политика 919
Каждый объект культурного наследия требует особого подхода к восстановлению - Эмин Гусейнов 27 октября 18:40 (UTC+04), Культура 658
В Азербайджане усилят связь образования с потребностями экономики 27 октября 18:36 (UTC+04), Общество 660
Агдамский комплекс "Имарет" получил сертификат ICOMOS 27 октября 18:30 (UTC+04), Культура 626
Bakıda VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun ilk günü başa çatıb 27 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 894
В Азербайджане создается обсерватория по ИИ для формирования экономической политики 27 октября 18:28 (UTC+04), Экономика 929
Али Асадов провел обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО 27 октября 18:23 (UTC+04), Политика 923
В Азербайджане пресекли попытку незаконного пересечения границы 27 октября 18:20 (UTC+04), Общество 666
Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО 27 октября 18:16 (UTC+04), Культура 836
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