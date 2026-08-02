https://news.day.az/azerinews/1851628.html Çində daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar on minlərlə sakin təxliyə olunub Çinin Siçuan əyalətində daşqın təhlükəsi ilə bağlı təxminən 65 min sakin təxliyə edilib. Bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb. Bildirildiyinə görə, son 24 saat ərzində əyalətin bəzi ərazilərinə 186 millimetrə qədər yağıntı düşüb.
Çində daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar on minlərlə sakin təxliyə olunub
Çinin Siçuan əyalətində daşqın təhlükəsi ilə bağlı təxminən 65 min sakin təxliyə edilib.
Bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
Bildirildiyinə görə, son 24 saat ərzində əyalətin bəzi ərazilərinə 186 millimetrə qədər yağıntı düşüb.
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