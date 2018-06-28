В Шеки открылся IX Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" - ФОТО

В Шеки состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана (СКА), передает Day.Az.

Фестиваль проходит 27 июня - 1 июля.

Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит при организации Союза композиторов, Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки.

В этом году в фестивале принимают участие танцевальные и музыкальные коллективы, исполнители из Азербайджана, Турции, России, Венгрии и Казахстана.

В своем выступлении на торжественном открытии мероприятия художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, артист мира ЮНЕСКО Фирангиз Ализаде отметила, что проходящий уже девятый раз и ставший уже прекрасной традицией, Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" и на этот раз подарит шекинцам и гостям города незабываемые мгновения.

Фирангиз Ализаде подчеркнула, что программа нынешнего фестиваля очень насыщенная. В Международном симпозиуме научно-исследовательской группы "Магам" Международного совета по традиционной музыке ЮНЕСКО, который пройдет в рамках фестиваля, примут участие ученые и эксперты из 10 стран мира.

В ходе симпозиума пройдут обсуждения вопросов об истории и культуре города Шеки, сохранения и пропаганде фольклорной музыки народов мира.

Глава исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов отметил, что являющийся одним из древних центров культуры, Шеки - прекрасное место для проведения международных фестивалей.

Было подчеркнуто, что ежегодно проводимый и уже превратившийся в традицию Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" является знаменательным событием в культурной жизни Шеки и оставляет в памяти любителей музыки прекрасные воспоминания.

Концертные программы, состоящие из жемчужин мирового музыкального искусства, выступления талантливых мастеров дарят участникам фестиваля приятное праздничное настроение. Фестиваль имеет важное значение и с точки зрения пропаганды богатой культуры нашего народа, а также туристического потенциала Шеки.

Далее была представлена концертная программа с участием Образцового военного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджана. Художественный руководитель и дирижер оркестра - Самед Векилов.

В заключение концертной программы, которая сопровождалась бурными овациями зрителей, коллективу были вручены памятные подарки.

Отметим, что в программе фестиваля - концерт инструментального ансамбля "Зирвя", Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, дуэта Sib-duo (баянисты Александр Сироткин и Андрей Битюцких, Россия), Ансамбля песни и танца "Мурагер" (Казахстан), Турецкого ансамбля, выступление танцевального дуэта Hajnalka Hajdara-Herczeg & Tamas Hajdara в сопровождении ансамбля Magos (Венгрия), показ мугамной оперы Узеира Гаджибейли "Асли и Керем", мугамный концерт с участием Эльнура Зейналова (ханенде), Санана Алиева (тар), Анара Юсубова (кяманча). На торжественном закрытии фестиваля состоится выступление Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов при участии солистов из стран ТЮРКСОЙ.

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