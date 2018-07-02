Ошеломляющий успех оперы "Асли и Керем" на Фестивале "Шелковый путь" - ФОТО

В рамках Шекинского IX международного музыкального фестиваля "Шелковый путь", который ежегодно проходит в Шеки при организации Союза композиторов, Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки, 29 июня для местных жителей, многочисленных туристов и гостей фестиваля творческим коллективом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета была показана опера Уз.Гаджибейли "Асли и Керем".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, спектакль проходил на открытом воздухе на территории исторического памятника XVII века - Верхнем караван-сарае, и прошел с ошеломляющим успехом, подарив зрителям незабываемые впечатления.

В спектакле приняли участие молодые солисты Театра - заслуженный артист Азерайджана Эльнур Зейналов (партия Керема), победительница мугамного конкурса Равана Амирасланлы (партия Асли), Талех Яхъяев (партия священника), Нурлан Намазов (партия Шаха) и др. Спектакль вела дирижер - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева, режиссер-постановщик оперы - заслуженный деятель искусств республики Хафиз Гулиев, хормейстер - Севзихан Сардаров.

В заключении спектакля перед зрителями выступили художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка республики Франгиз Ализаде и глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов, которые поблагодарили всех участников оперы за успешное выступление и пожелали им и зрителям дальнейших приятных вечеров на фестивале.

Ф. Агаларова