7 и 9 мая в Международном центре мугама состоялся девятый тур финальной стадии телевизионного конкурса "Мугам-2019", проводимого в рамках проекта Фонда культуры Азербайджана, при содействии Фонда Гейдара Алиева, организационной поддержке Азербайджанского телевидения и участии Министерства культуры Азербайджана.

В эти дни авторитетное жюри, в составе которого народные артистыАзербайджана Алибаба Мамедов, Ариф Бабаев, Сакина Исмаилова, Мансум Ибрагимов, Мелекханум Эйюбова, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев и секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми оценивало исполнение конкурсантами мугамов и теснифов на газели выдающегося поэта-просветителя XIX века Сеид Азима Ширвани.

Перед началом конкурсных программ были прослушаны хранящиеся в Золотом фонде Азербайджанского телевидения записи выступлений известных исполнителей мугама народной артистки Гандаб Гулиевой и Агабабы Новрузова.

Затем состоялись сами конкурсные выступления в сопровождении ансамблей музыкантов первого и второго составов - Рашада Ибрагимова (тар 1-го состава), Тябриза Юсубова (кеманча 1-го состава), Рустама Муслимова (тар 2-го состава), Эльнура Салахова (кеманча 2-го состава), Адиля Муслимова (балабан), Сиявуша Керимова (нагара), Айсу Садыговой (канон) и Идриса Гусейнова (уд).

После выступления каждого из участников членами жюри проводился тщательный анализ выступления, высказывались соответствующие замечания, давались полезные рекомендации и ставились объективные оценки.

По итогам двух конкурсных дней девятого тура участники получили следующие баллы:

Гусейн Сяба, Зульфия Джабраилзаде, Хаял Гусейнов, Илаха Рустамова, Вялиш Мирзоев,Тюркана Наджафова, Раван Гочаев, Сума Тапдыгова и Мурад Рустамзаде - по 63 балла;

Фаик Акберов и Наджиба Мамедова - по 62 балла;

Галям Годжаманова - 57 баллов.

В соответствии с условиями конкурса участница Галям Годжаманова, набравшая наименьшее количество баллов покинула конкурс.

Таким образом, борьбу продолжат 11 участников телевизионного конкурса "Мугам-2019", десятый тур которого пройдет в регионах республики 14 и 16 мая.

Н. Гасымова