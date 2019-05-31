Вчера в Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли состоялся финальный концерт и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса "NƏSIMI ROMANS".

Как сообщает Day.Az, 2019 год указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева объявлен "Годом Насими". Согласно распоряжению "О праздновании 650-летия великого азербайджанского поэта И. Насими" в Баку проводится большое число мероприятий, проходят презентации новых проектов, премьеры произведений и многое другое.

Бакинская музыкальная академия им. Узеира Гаджибейли в честь юбилея Насими провела фестиваль-конкурс "NƏSIMI ROMANS". Автор идеи и организатор конкурса-фестиваля - народная артистка Азербайджана, проректор БМА по международным отношениям, профессор Егяна Ахундова. Художественный руководитель фестиваля-конкурса - ректор БМА, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли.

29 мая в Большом зале БМА прошел первый тур конкурса среди молодых композиторов. В этот день жюри прослушали 17 романсов, написанных молодыми композиторами на слова Насими и выбрали победителей.

Председатель жюри - выдающийся азербайджанский композитор, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде. Члены жюри - заслуженные деятели искусств Айдын Азимов, Сардар Фараджев, Джейхун Аллахвердиев, Назим Миришли, Джалал Аббасов, заведующий кафедрой гуманитарных наук, доктор филологических наук, профессор, насимивед Тарлан Гулиев.

Примечательно, что при поддержке Исполнительной власти Насиминского района все 17 романсов вошли в единый сборник.

На торжественном закрытии конкурса-фестиваля перед гостями мероприятия выступили студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, лауреаты международных и республиканских конкурсов по художественному чтению Гусейнага Асланов и Сабира Абдуллаева. Под аккомпанемент тариста Джаббара Пашазаде они прочли произведения Насими.

Далее студенты БМА Расул Зульфугарлы, Расул Алиев, Фарида Алекперли, Рамиз Исмаилов исполнили произведение студента второго курса магистратуры БМА Узеира Мамедова "Nəsimi oxuyarkən".

Украсил фестиваль своим участием заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров исполнивший собственное произведение "Ey təbib". Романс на слова Насими, который автор исполнил переходя от баритона к контртенору, восхитил зал. По правилам конкурса в нем могли принимать участие лишь студенты и выпускники композиторского факультета. Поэтому музыкант не смог принять участие в конкурсе, хотя его сочинение, которое он исполнил в сопровождении пианистки Гюнель Бакировой, было встречено публикой и членами жюри с большим восторгом.

Затем поощрительными дипломами были награждены 11 молодых композиторов, принявших участие в конкурсе: Айсель Алиханлы, Сара Амирова, Севиндж Алиева, Ройа Гусейнова, Гумру Имамвердиева, Азер Ахмед, Лала Бахышова, Улькер Ашурбейова, Тамила Ахадова, Айдан Алиева и Салех Назаров. Также поощрительными дипломами были отмечены исполнители фестиваля. Среди них самыми лучшими были названы Фуад Ализаде и Рза Хосровзаде.

Далее состоялась церемония награждения лауреатов фестиваля-конкурса "NƏSIMI ROMANS", по итогам которого дипломантами стали Вафа Багирзаде, Севиндж Балабейова и Вугар Мамедзаде. Третье место заняла Айсель Азизова, второе - Эльвин Гулиев. Первое место занял ученик Арифа Меликова, молодой композитор Вюсал Намазлы.

В заключение вечера были исполнены романсы лауреатов конкурса.

Романс Айсель Азизовой "Dünya duracaq yer deyil" исполнили Рза Хосровзаде (баритон) и Фируза Наджафли (ф-но). Известный тенор Фахри Кязым-Ниджат в сопровождении пианиста Фуада Ализаде исполнил романс "Neylərəm" Эльвина Гулиева. Романс "Ancaq" Вусала Намазлы, занявшего первое место конкурса, исполнили баритон Махир Тагизаде и пианист Фуад Ализаде.

Каждое новое произведение было по достоинству награждено бурными аплодисментами публики.

Н. Гасымова