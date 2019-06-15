Фестиваль "ЖАРА-2019" в Баку будет грандиозным. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту "Вестника Кавказа" заявил народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), являющийся одним из организаторов фестиваля, передает Day.Az.

По его словам, в этом году гостей фестиваля ожидает множество сюрпризов. "Четыре жарких дня, около 200 артистов. Я надеюсь, это будет так же, а может даже и более грандиозно, чем в прошлые годы. Юбилей группы "Любэ", юбилей Владимира Кузьмина, хиты артистов 90-х, о которых многие забыли, но они будут ярко гореть на нашем фестивале", - пообещал певец.

"Будет также отдельный вечер, посвященный молодым артистам - хиты 2000-х, поколение Z. Хедлайнером будет Тимати. Также выступят и артисты BlackStar. На открытие мы ждем всех артистов и самые большие хиты этого года", - поведал Эмин Агаларов.

Он также сообщил, что в этом году, как и в предыдущие, на фестивале обязательно будут особые гости, однако пока он не может назвать их имена. "Из иностранных артистов у нас выступит Боссон с известным хитом One In A Million. Мне кажется, что это будет приятным добавлением к line up'у. Фестиваль обещает быть грандиозным", - добавил певец.

Кроме того, в этом году на фестивале будет увеличено количество сцен. "В прошлом году у нас было две сцены, а в этом году три. Две из них будут на воде", - резюмировал Эмин Агаларов.