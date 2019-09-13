Международный центр мугама осуществляет реализацию проектов, направленных на пропаганду мугамного искусства. Одним из них является проект "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), целью которого является представление жизни и творчества выдающихся деятелей искусств, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.

Напомним, что открытие проекта состоялось 5-го марта 2018-го года и было посвящено 100-летию со дня рождения деятеля искусств, выдающегося композитора, знаменитого ученого, педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, героя Социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева. Последующие мероприятия проекта были посвящены народной артистке, ханенде Хагигат Рзаевой, основоположнику азербайджанской вокальной школы, оперному исполнителю Бюльбюлю, ханенде Саре Кадымовой и др.

Первое мероприятие проекта "Unudulmayanlar" 2019-го года будет представлено 24-го сентября текущего года. Данное мероприятие посвящается Сеиду Мирбабаеву - ханенде конца XIX - начала XX веков, позднее ставшему нефтяным промышленником.

Проект реализовывается при информационном содействии телеканала "Культура" Азербайджанского телевидения.

Отметим, что Центр мугама продолжает осуществление проектов "Unudulmayanlar", "Muğam axşamları", "Dastan gecələri", "Aşıq musiqisi", "Etnik musiqi inciləri", целью которых является популяризация мугамного искусства, национальной музыки и нематериального наследия.

Билеты на концерты можно приобрести на сайте iTiket.az, в центрах Asan Хidmət, а также во всех кассах нашего города.

Н. Гасымова

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