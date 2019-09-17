В Центре мугама выступит знаменитая американская джазовая вокалистка Мишель Уолкер - ВИДЕО
23 сентября в Международном центре мугама состоится концерт нью-йоркской джазовой вокалистки Мишель Уолкер. На предстоящем концерте она исполнит всемирно известные джазовые композиции.
Мишель Уолкер - джазовая вокалистка, со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Но было бы ошибкой причислять Мишель Уолкер исключительно к романтически настроенным подражателям. Её персональная исполнительская манера уникальна. Она смешивает классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает лёгкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.
Свою профессиональную карьеру Мишель начала в 2000-ом году. Дебютный альбом Мишель "Slown down", выпущенный в 2001 году, был номинирован "Washington Area Musician Association" как лучший дебютный альбом года и лучший независимый вокальный джазовый альбом.
Отметим, что это первый концерт американской певицы в Азербайджане.
Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.
Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az.
Н. Гасымова
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