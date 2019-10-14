В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт известного пианиста, солиста Московской государственной филармонии, лауреата Государственной премии и народного артиста России Николая Луганского, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Вечер прошел в рамках Дней культуры России в Азербайджане.

Это один из самых востребованных пианистов мира. Луганский Николай является примером того, как можно добиться признания и стать известным, не внося красочные элементы шоу в свою программу. Он играет в престижных залах мира, а гастрольный лист пианиста заполнен более чем на год вперед. В репертуаре интеллигентного, скромного мастера камерной музыки более 100 сольных программ и около 50 концертов с оркестром. У Николая с десяток престижных премий и наград.

В исполнении Николая Луганского и Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Рауфа Абдуллаева прозвучали фортепианный концерт №2 Сергея Прокофьева и симфония №1 Иоганнеса Брамса.

Николай Луганский много читает, особенно любит поэзию Пушкина и рассказы Чехова, на гастроли всегда берет с собой литературу. Свободно владеет немецким, английским и французским языками, а также разговорным испанским. Но самое главное, серьёзно увлекается шахматами, часто посещает турниры в качестве зрителя.

"Но это все-таки хобби, потому что, если по-настоящему заниматься шахматами, то они требуют ужасающей работы - ​более монотонной и изматывающей, чем ежедневные занятия инструменталиста. Необходимо все время усваивать огромное количество новой информации... Заблуждение, что между музыкой и шахматами много общего. В музыке нет понятий "правильно" или "неправильно", выиграл-проиграл. Она неосязаемая. А в шахматах - ​наоборот, жесткие критерии, особенно сейчас, в эпоху компьютеров. Видимо, для меня шахматы были способом переключиться из сферы неосязаемого в мир рационального", - говорит пианист.

Есть в жизни гениального камерного исполнителя и курьезные случаи. В одном интервью родители рассказали, как, отыграв программу на Канарских островах, Николай решил на следующий день искупаться в Атлантическом океане. Когда он пришел на пляж, то не обнаружил ни одного отдыхающего, но это не помешало ему сделать шаг в сторону воды. Он поплыл, а вернуться к берегу никак не мог, поскольку отлив отбрасывал Николая обратно в океан. И температура воды была очень низкой. Чудом из ближайшего кафе кто-то позвал на помощь, пианиста спасли. Хорошо, что такой рискованный поступок обернулся для семьи Луганских спасением Николая.

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