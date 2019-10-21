Я благодарю всех представителей СМИ, которые поддерживали меня все эти годы, моих друзей, которые работают со мной, всех, кто плакал, смеялся и радовался под мои песни. Это звание ваше, а не мое.

Об этом, как передает Day.Az, сообщила популярная певица Ройа Айхан, получившая сегодня звание народной артистки Азербайджана.

"Это звание было дано мне за любовь. Я благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Спасибо за то, что осчастливили мою семью и моих родителей", - сказала она и поздравила своих коллег, которые также удостоились чести стать народными артистами Азербайджана.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении эстрадных исполнителей Азербайджанской Республики почетным званием "Народный артист". Согласно приказу Тунзаля Агаева, Мири Юсиф и Ройа Айхан были награждены почетными званиями за вклад в развитие азербайджанской музыки.

Н. Гасымова

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