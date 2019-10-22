Бесподобный перформанс MoscowBoys был представлен в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

MoscowBoys - проект крупнейшего частного театра России - Театра Ателье (продюсерская компания "Независимый театральный проект"). Создатель и руководитель - продюсер Эльшан Мамедов, родом из Баку. Проект родился в сотрудничестве с хореографом режиссёром Игорем Оршуляком. Изначально было решено уйти от ставшего популярным жанра "музыканты шутят" и сделать настоящий спектакль, где история рассказывается музыкой, где встречаются все жанры исполнительского искусства: танец, пантомима, цирк. Проект вырос в настоящее шоу с сюжетом, хореографией, трюками. Невероятный микс концерта и спектакля! Артисты танцуют, бьют стэп, катаются на роликах, делают немыслимые кульбиты, одновременно играя музыку. А также интерактив со зрителями, даже носят их на руках... Новый формат шоу способен вернуть жизнь, вселить силы, наполнить энергией! Для наших зрителей был даже подготовлен сюрприз с азербайджанскими композициями. Поэтому по праву коллектив был встречен овациями зрителей и цветами!

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель - Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

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