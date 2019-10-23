Автор страницы @miaagallery Мария Кузьмина ведет экскурсии по парадным Баку. В социальной сети Instagram девушка делится фотографиями невероятно красивых парадных и рассказывает историю этих архитектурных жемчужин столицы.

Как сообщает Day.Az, одни из последних публикаций девушка посвятила парадной в особняке, который был построен Иосифом Гославским по заказу Теймура Ашурбейли в качестве свадебного подарка его сыну Бала бею.

Весь нижний этаж дома занимала его фирма. На втором этаже жил Бала бей с семьей (жена, 4 дочери и сын). На третьем этаже жили его мать и дядя.

После прихода к власти большевиков в 1920 году Ашурбейли эмигрировали в Турцию. 6 лет они жили в Стамбуле на деньги, вырученные от продажи драгоценностей, которые жена Бала бея смогла вывезти из страны. Значительная часть денег была потрачена на образование детей, включая учителей иностранных языков.

В 1926 году, решив, что настало безопасное время, Бала бей принимает смертельно ошибочное решение вернуться в Баку. В 1935 году его арестовывают по обвинению в том, что он "дворянин, нефтепромышленник, помещик". А через два года Бала бей Ашурбейли был расстрелян.

В 1990-е, как и все подобные резиденции, дом был разделен на множество квартир.

Рассказывая историю особняка, Мария приводит вырезки из статьи историка и популярного гида Фуада Ахундова.

Н. Гасымова

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