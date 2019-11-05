7 ноября в Центре Культуры поселка Нардаран состоится организованная Международным центром мугама при поддержке Главного Управления Культуры города Баку концертная программа из цикла "Путешествие в мир мугама".

Как сообщает Day.Az, на предстоящем концерте выступят лауреаты телевизионного конкурса "Мугам". В концертной программе в исполнении молодых ханенде прозвучат мугамы "Segah", "Mahur", "Şur", а также теснифы.

Отметим, что стартовавший в июле текущего года проект "Путешествие в мир мугама" продолжится до конца года. Целью проекта является пропаганда мугама, являющегося образцом народного музыкального наследия.

Н. Гасымова

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın