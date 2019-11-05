https://news.day.az/culture/1172647.html Центр мугама продолжает грандиозный проект из цикла "Путешествие в мир мугама"
Центр мугама продолжает грандиозный проект из цикла "Путешествие в мир мугама"
7 ноября в Центре Культуры поселка Нардаран состоится организованная Международным центром мугама при поддержке Главного Управления Культуры города Баку концертная программа из цикла "Путешествие в мир мугама".
Как сообщает Day.Az, на предстоящем концерте выступят лауреаты телевизионного конкурса "Мугам". В концертной программе в исполнении молодых ханенде прозвучат мугамы "Segah", "Mahur", "Şur", а также теснифы.
Отметим, что стартовавший в июле текущего года проект "Путешествие в мир мугама" продолжится до конца года. Целью проекта является пропаганда мугама, являющегося образцом народного музыкального наследия.
Н. Гасымова
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