На могиле народной артистки Амалии Панаховой установлен памятник.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, надгробный памятник воздвигнут на кладбище "Волчьи ворота".

Отметим, что Амалия Панахова умерла в ноябре прошлого года в возрасте 73 лет.

А.Панахова в 1992 году создала Бакинский муниципальный театр. С 1964 года до конца жизни создала более пятисот образов в театре и кино. Самыми яркими из них стали Томрис, Натаван, Медея, Бурла Хатун, Мехсети, Лариса, Офелия, Лиза. За 43 года творческой деятельности она поставила 12 телевизионных и театральных спектаклей, которые хранятся в Золотом фонде телевидения. Самыми известными среди них являются "Моя вина" И.Эфендиева, "Толчок" М.Мурада, "Без тебя" М. Гурбанова, "Томрис" О.Алтунбая, "Сумасшедший Домрул" A.Мамедова и другие.

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