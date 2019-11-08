Вчера, 7 ноября, в день рождения известного композитора, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии Тофика Гулиева (1917-2000), члены Союза композиторов Азербайджана почтили его память в Аллее Почетного захоронения. К надгробию выдающегося мастера песни были возложены букеты цветов. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Союза композиторов.

Выступая на поминальной церемонии председатель Союза композиторов республики, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде рассказала о жизненном и творческом пути композитора, о его неоценимых заслугах в развитии азербайджанской музыки.

Франгиз Ализаде подчеркнула, что Тофик Гулиев по рекомендации Узеира Гаджибейли был направлен и получил образование в прославленной Московской консерватории, а еще в студенческие годы, по инициативе Бюльбюля, он одним из первых обратился к нотной записи мугамов, переложив на ноты мугамы "Раст" и "Забул".

В разные годы жизни Тофик Гулиев работал на важных участках музыкальной культуры республики: преподавал в Азербайджанской государственной консерватории, был художественным руководителем, а позднее и директором Филармонии, принимал непосредственное участие в создании первого джазового коллектива в Азербайджане.

Франгиз Ализаде, многие годы бывшая в непосредственном общении с выдающимся композитором, отметила: " Жизнь сложилась так, что много лет мне довелось работать вместе с Тофиком Гулиевым в Союзе композиторов. Когда я пригласила его на премьеру моего балета "Бош бешик" в Турции, он с удовольствием откликнулся на приглашение и приехал в Турцию специально для участия в премьере. Он всегда был опорой и поддержкой для своих коллег, старался оказать каждому посильную помощь".

Высокую оценку творчеству Тофика Гулиева дал Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Еще в советское время композитор был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств, а затем и звания Народного артиста республики. Самой же высокой оценкой его деятельности стало награждение его орденом "Истиглал", который вручил композитору в больнице лично Гейдар Алиев.

Сегодня предпринимаются различные шаги по увековечиванию памяти всеми любимого композитора. Его именем названы детская музыкальная школа, улица в Баку, на доме, где он жил, размещена памятная доска. По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 100-летие композитора торжественно отмечалось на государственном уровне. Тофик Гулиев сотрудничал с самыми известными поэтами, а его песни звучали в исполнении прославленных исполнителей. Своей музыкой Тофик Гулиев завоевал вечную память".

Затем своими воспоминаниями о Тофике Гулиеве поделились известные композиторы, члены Союза композиторов. Они отметили, что яркое, самобытное творчество композитора неизменно привлекает к себе внимание и проникает прямо в сердце слушателей. И сегодня песни Тофика Гулиева занимают большое место в репертуаре многих исполнителей.

Было отмечено также, что творчество Т.Гулиева помимо песен, включает пять музыкальных комедий, вокально-симфонические, камерные, фортепианные сочинения, музыку к кинофильмам, среди которых такие известные, как "Бахтияр", "Встреча", "Насими" и др. Однако более всего его мастерство проявилось в области эстрадной музыки. Его лиричные, грустные и веселые песенные шедевры у всех на устах, их наизусть напевают все поколения любителей музыки.

В завершение сын композитора, народный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльдар Гулиев поблагодарил всех за участие в дне памяти его отца.

В 1997 году на юбилейном мероприятии, посвященном 80-летию Тофика Гулиева, Общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал, что придет время и все изменится, многое забудется, но музыка Тофика Гулиева будет жить вечно. И сегодня эта мысль находит свое подтверждение.

Н. Гасымова

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