На днях в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся прекрасный показ оперы "Сельская честь" Пьетро Масканьи.

Первая постановка этой оперы была осуществлена в Риме 17 мая 1890 года. Более полустолетия Масканьи жил на славу и доходы от постановок этого маленького шедевра. Ни одна из других его опер (а он написал их еще четырнадцать) не имела успеха, который хотя бы отдаленно мог сравниться с успехом "Сельской чести".

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета эта опера впервые была поставлена немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией фон Керссенброфк в 2015 году, и с тех пор пользуется большим интересом среди любителей оперного искусства и всегда собирает большую зрительскую аудиторию.

Показ оперы в этот вечер стал особенным, так как руководством театра дирижировать оперой была приглашена художественный руководитель и главный дирижер Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелия фон Керссенброфк, долгие годы активно сотрудничающая с Азербайджанским театром оперы и балета.

Драматичную, полную страсти историю, публике представили профессиональные солисты Театра. Партию Туридду исполнил народный артист Азербайджана Самир Джафаров, партию Сантуццы - заслуженная артистка Афаг Аббасова, партию Лючии - заслуженная артистка Сабина Вахабзаде, партию Лолы - солистка Театра Нина Макарова, в партии Альфио выступил солист Театра Талех Яхъяев.

Хормейстером спектакля является заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Публика в заключение вечера наградила солистов, оркестр и дирижера продолжительными овациями и возгласами "браво".

Ф. Агаларова

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