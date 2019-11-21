Несколько дней осталось до долгожданной премьеры спектакля "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы. На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку премьера постановки "Прости за любовь" состоится 23 и 24 ноября в 19:00, сообщили Trend в пресс-службе театра, передает Day.Az.

В преддверии премьеры Trend предлагает вниманию читателей видеорепортаж с генеральной репетиции спектакля. В интервью актеры, исполняющие главные роли в постановке, - Хаджар Агаева, Натаван Гаджиева, Егяна Гусейнли, Теймур Рагимов и Мурад Мамедов рассказали о работе над спектаклем и образах, которые они воплотили.

Напомним, что пьеса "Айдын" написана Джафаром Джаббарлы в 1922 году и ставилась на советской сцене неоднократно. На сцене русской драмы пьеса "Айдын" ставилась дважды - в 1957 и 1980 году.

В текущем сезоне в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана постановку осуществляет народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде. Премьера приурочена к 120-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы.

В роли Айдына выступит Мурад Мамедов, в роли Довлет бека Мурад Исмайлов, в роли Гюльтекин зрители увидят Хаджар Агаеву и Натаван Гаджиеву, жену Довлет бека сыграет Егяна Гусейнли. В спектакле также заняты заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, артисты Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Джохар Абдуллаев, Тамилла Абуталыбова Марина Литвиненко, Белла Сафина, Фарида Нестеренко, Самира Рустамова, Иоанна Фернштадт, Борис Бродский .

Художник-постановщик - Татьяна Мельникова (Санкт-Петербург, Россия). Хореограф - народная артистка Азербайджана, Александра Никушина. Музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.