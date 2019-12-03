https://news.day.az/culture/1181745.html В Баку пройдет мероприятие, посвященное юбилею Алисы Фрейндлих
В Баку пройдет мероприятие, посвященное юбилею Алисы Фрейндлих
5 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится показ драматического фильма "Большой" (режиссер Валерий Тодоровский, 2017 год).
Как передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.Ru - Новая Эпоха, кинопоказ посвящен 85-летию со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих.
Начало - в 11.00.
Вход свободный.
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