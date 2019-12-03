5 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится показ драматического фильма "Большой" (режиссер Валерий Тодоровский, 2017 год).

Как передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.Ru - Новая Эпоха, кинопоказ посвящен 85-летию со дня рождения советской и российской актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих.

Начало - в 11.00.

Вход свободный.