В Москве ко дню памяти основоположника азербайджанского джаз-мугама, пианиста, композитора, джазмена, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде издан музыкальный альбом "Джаз-мугам". Об этом, как сообщает Day.Az, на своей странице в Facebook написала директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде в Баку, руководитель Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева.

"16 декабря 2019 года исполняется 40 лет со дня смерти выдающегося пианиста современности и основоположника музыкального направления джаз-мугам, незабвенного Вагифа Мустафазаде. Ко дню памяти музыканта в Москве издан музыкальный альбом "Джазовые композиции". Представляем вашему вниманию, изданный в Москве двойной компакт диск Вагифа Мустафазаде", - написала Афаг Алиева.