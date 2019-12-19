28 декабря в 17:00 в Азербайджанском национальном музее искусств состоится вечер электронной музыки.

"Электронная музыка в музее? Почему бы и нет - решили мы, и поддержали креативный союз азербайджанских диджеев "Solong", создающих свои композиции и исполняющих их только на территории исторических заповедников, музеев и окутанных легендами старинных особняков. А если уж искать самое интригующее и изобилующее всевозможными историями здание, то это, конечно, Особняк де Бура, ныне Азербайджанский Национальный Музей Искусств. У нас еще никогда не звучала электронная музыка, а камерные залы нашего музея впервые будут подсвечиваться разноцветными диодами", - сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Цена билетов - 10 AZN.

Н. Гасымова