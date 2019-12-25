24 декабря в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся яркий новогодний концерт в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), посвящённый Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

На вечере выступили Сабина Бейлярбекова (орган), исполнители на скрипке Фидан Мусаева, Хадыджа Мехтиева, Эльмира Дадашева, Сария Насибова, Нигяр Аскерова, пианисты Бибиханым Гадималиева, Наргиз Нифталиева, Фидан Шукюрлу, Гюнель Таирзаде, Назрин Шукюрзаде, вокалисты Ойа Эргюн и Тимур Кязымов, а также музыкальная группа "Amour music band" средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, Большой детский хоровой коллектив Музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева. Художественный руководитель хора - доцент Азербайджанской национальной консерватории Лейла Залыева.

Концертная программа была насыщенной и состояла из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, а также молодого автора Айсель Алиханлы.

Этот концерт - очередная возможность оценить свои возможности на пути к серьезным конкурсам, к которым готовятся юные музыканты, а также подвести итоги за полугодие. Песня "Happy New Year" послужила эффектным завершением вечера. Концерт прошел на одном дыхании под оглушительные овации зрителей.

Новый год - самое волшебное время в году, когда и дети, и взрослые ждут чудес. Чудеса сбываются, и на концерте прозвучали прекрасные новогодние музыкальные подарки: фортепианные сольные и ансамблевые композиции, лучшие произведения мировой музыкальной классики, новогодние песни, и даже танцевальные номера!

Напомним, что "Gənclərə dəstək" - проект, реализуемый Филармонией. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта и его художественный руководитель - директор Филармонии, народный артист, профессор Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - музыковед, режиссер-постановщик Филармонии Айла Керимова-Закария.