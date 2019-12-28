Всемирно известный исполнитель азербайджанского происхождения Сами Юсуф поздравил с Днем солидарности азербайджанцев всего мира - 31 декабря, выставив статус на Twitter и опубликовав на YouTube видео композиции "Азербайджан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Грандиозная композиция была представлена ранее в концертной программе "Listen to Azerbaijan: A Timeless Presence" культурной программы 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

День солидарности азербайджанцев всего мира был впервые объявлен 16 декабря 1991 года Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.