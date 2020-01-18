https://news.day.az/culture/1195152.html В Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана"

В Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана"

Культура, 18 января 2020 12:06 554

Звук кеманчи - это изумительный звук одного из элементов восточной культуры, отличающегося своеобразностью и особой красотой, веками очаровывающей людей тонкостью и яркостью мелодий.

В Международном центре мугама в Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана" (Kaman pıçıltısı) студента второго курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Президентского стипендиата, лауреата международных конкурсов, исполнителя на кяманче Джахандара Ханларова, сообщает Day.Az.

Вечер был организован кафедрой "Исполнительство на народных музыкальных инструментах" факультета "Музыкальное искусство" Государственного университета культуры и искусств. На концерте прозвучали прекрасные образцы народной музыки и произведения композиторов, исполненные на одном из древних азербайджанских музыкальных инструментов - кяманче.

Джахандар Ханларов и его педагог, заслуженный артист, профессор Мирназим Асадуллаев вместе исполнили народную песню "Gül açdı", в сопровождении Афшина Ализаде (фортепиано), Ниджата Пашазаде (бас-гитара) и Билала Гасанова (ударные инструменты).

Молодой исполнитель также обратился к творчеству Гаджи Ханмамедова, Васифа Адыгезалова, Сиявуша Керими, исполнил композицию "Баяты-Шираз" и народные песни.

Отметим, что Международный центр мугама постоянно проводит совместные концерты с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств, со средней специальной музыкальной школой имени Бюльбюля, а также музыкальными школами, находящимися в подчинении Главного Управления культуры города Баку. Целью проведения совместных концертов является адаптация юных талантов к культуре сцены и повышение уровня профессионального и исполнительского мастерства.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта 13:28, Политика 92
Азербайджан представлен на выставке в Берлине - ФОТО 13:23, Экономика 138
Сильный взрыв во Франции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 13:12, В мире 243
Момент ДТП со смертельным исходом в Гяндже попал на камеру - ВИДЕО 13:04, Общество 408
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть 12:54, В мире 315
Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций 12:43, В мире 365
Обзор цен на азербайджанскую нефть по итогам недели 12:30, Экономика 500
В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат жилье 12:23, Общество 483
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код авиакомпании Bek Air 12:15, В мире 507
В Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана" 12:06, Культура 553
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы 12:01, Политика 547
В Азербайджане будут созданы новые центры DOST 11:54, Экономика 653
Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия - ЦИК 11:50, Политика 594
Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО 11:47, Общество 1 106
Джаннат Салимова: Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и поддержку деятелей культуры 11:44, Политика 629
Украинская SkyUp отменяет рейсы в ОАЭ - Названа причина 11:30, В мире 823
В январе в Азербайджане повысятся пенсии - Заявление министра 11:18, Экономика 2 832
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО 11:14, Культура 900
В России задержаны четыре рейса из-за угрозы взрыва 11:11, В мире 885
В Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни 11:06, В мире 789
Армянские власти ведут переговоры по Карабаху только для того, чтобы тянуть время - Виталий Арьков 11:00, Политика 965
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость 10:49, В мире 879
В России перед взлетом загорелся двигатель самолета - ФОТО 10:40, В мире 1 013
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 10:34, Экономика 998
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму 10:31, В мире 936
В Азербайджане публичные юрлица должны использовать средства госбюджета по назначению 10:24, Экономика 972
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 10:14, Экономика 1 035
Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генсекретаря НАТО 10:09, Политика 981
Расширены полномочия Государственного экзаменационного центра 10:02, Общество 1 127
Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО 09:58, В мире 1 117
Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за нового вида пневмонии 09:53, В мире 1 058
Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop 09:45, В мире 1 139
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 09:38, Политика 1 129
В Японии отменили вылет пассажирского самолета - Причина 09:33, В мире 1 178
На Австралию обрушился "ливень столетия" 09:26, В мире 1 292
Нападение на японский ресторан, есть раненые 09:21, В мире 1 221
Иран готов к диалогу со странами региона - МИД Пакистана 09:13, В мире 1 219
В аэропортах Чикаго отменили более 830 рейсов - из-за снежной бури 09:07, В мире 1 269
Киностудия "Двадцатый век Фокс" меняет название 09:00, Шоу-бизнес 1 488
Байден назвал Цукерберга "настоящей проблемой" 08:47, В мире 1 345
Помпео отреагировал на отставку правительства России 08:36, В мире 1 477
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок 08:30, Экономика 1 468
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана 08:27, В мире 1 469
500 тыс. машин от Tesla оказались опасны - массовая проверка в компании 08:14, Технологии 1 496
Раскопки в центре Еревана только докажут армянам, что они живут на азербайджанской земле - Олег Кузнецов специально для Day.Az 08:05, Политика 2 200
Необычные факты об удивительном поселке Мардакян - "Мой Баку"- ФОТО 08:00, Общество 2 437
Новый iPhone станет мощнее компьютеров 07:46, Технологии 1 611
Стало известно, кто будет защищать Трампа в деле по импичменту 07:32, В мире 1 642
Названа дата доставки в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране 07:19, В мире 1 649
В Boeing 737 MAX нашли новые проблемы 07:07, В мире 1 743
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена 06:02, Это интересно 2 227
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество 04:28, В мире 2 349
В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией 03:00, В мире 2 712
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 01:34, В мире 3 111
Турецкий спецназ прибыл в Триполи 00:34, В мире 3 422
Береговая охрана Турции задержала более 1470 нелегалов 00:10, В мире 3 398
В России всюду назначают армян, а из Армении выживают все русское 17 января 23:42, Политика 5 263
Tesla показала новую модель автомобиля 17 января 23:29, Технологии 3 661
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing 17 января 23:14, В мире 3 634
Новые подробности громкого политического убийства в Ереване 17 января 22:55, В мире 3 956
Умер самый маленький в мире человек 17 января 22:46, В мире 3 929
Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2" 17 января 22:39, В мире 3 764
Армянам Карабаха придется признать суверенитет Азербайджана, у них нет другого выхода - Турал Гянджалиев для Day.Az 17 января 22:35, Политика 4 249
Невероятная красота зимы в Азербайджане - ФОТО 17 января 22:30, Общество 4 478
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы 17 января 22:23, В мире 3 764
В Азербайджане выросло производство золота 17 января 22:15, Экономика 3 785
Массовая эвакуация в Пуэрто-Рико - 20 тысяч человек покинули дома 17 января 21:32, В мире 4 136
В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты 17 января 21:19, Туризм 4 085
В Азербайджане восстановят кяризы 17 января 20:59, Общество 4 614
В США заявили, что спад в экономике Ирана может составить в 2020 году 14% 17 января 20:50, В мире 4 044
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные 17 января 20:43, Общество 4 914
Азербайджан направил письмо генсеку ООН в связи с незаконным арестом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 17 января 20:38, Политика 4 185
Главы МИД Канады и Ирана провели переговоры в Омане 17 января 20:32, В мире 4 078
Xiaomi выпустила клавиатуру для женщин 17 января 20:20, Технологии 4 100
Евросоюз может направить своих военных в Ливию 17 января 20:07, В мире 4 173
Украина повторно обратилась к Ирану с просьбой передать самописцы сбитого Boeing 17 января 19:55, В мире 4 195
Али Асадов: В результате проделанной работы в Азербайджане расширяется налоговая база 17 января 19:43, Экономика 4 429
У топового Huawei P40 Pro будет 7 камер и керамический корпус 17 января 19:33, Технологии 4 294
Мишустин произвел первое назначение на посту премьера 17 января 19:21, В мире 4 906
В Баку и его пригородах прошла Неделя патриотического кино - ФОТО 17 января 19:09, Общество 4 504
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти 17 января 18:55, В мире 4 403
Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных 17 января 18:42, В мире 4 421
В Азербайджане очистят загрязненные пестицидами территории 17 января 18:29, Общество 4 729
Путин и Меркель поговорили по телефону 17 января 18:24, В мире 4 532
Трагедия 20 Января в работах известных мастеров - ФОТО 17 января 18:15, Культура 4 678
Демонстранты в Багдаде потребовали вывода войск США из Ирака 17 января 18:01, В мире 4 605
Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" - ФОТО 17 января 17:53, Общество 4 774
"Аэрофлот" перенес рейс в Иран на светлое время суток 17 января 17:50, В мире 4 658
Новые назначения в дорожной полиции - Приказ министра 17 января 17:41, Общество 5 689
В Иране проходят шествия в поддержку правительства 17 января 17:39, В мире 4 737
В БВШН состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 января - ФОТО 17 января 17:35, Общество 4 748
В рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" состоялся концерт "Зимняя сказка" - ФОТО 17 января 17:32, Культура 4 869
75-летия Полада Бюльбюльоглу отметят в Баку спектаклем "Любовь и Смерть" - ФОТО 17 января 17:29, Культура 5 202
Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей - ЦИК 17 января 17:26, Политика 4 665
Президент Ильхам Алиев наградил Джаннат Салимову орденом "Шараф" 17 января 17:23, Политика 10 524
ЦИК в очередной раз отменил решение ОИК 17 января 17:20, Политика 4 672
Секретные лаборатории в Армении угрожают России - Пашинян снова врет Москве 17 января 17:16, Политика 5 613
Семьям шехидов и инвалидам 20 Января дадут единовременную материальную помощь - ФОТО 17 января 17:13, Общество 5 194
В Азербайджане создадут мобильные лаборатории биобезопасности 17 января 17:07, Общество 4 792
Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина 17 января 17:01, В мире 4 746
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю существования КНР 17 января 16:50, В мире 4 846
Азербайджанки признаны самыми стройными в Европе 17 января 16:43, Общество 6 007
Турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров 17 января 16:40, В мире 4 825
Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии 17 января 16:32, В мире 4 966
В Азербайджане сократилось число преступлений 17 января 16:24, Общество 5 007
В Нидерландах предотвратили антиазербайджанскую провокацию - ФОТО 17 января 16:15, Политика 5 403
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре 17 января 16:09, В мире 4 938
Facebook отказался от плана размещать рекламу в WhatsApp - за одним исключением 17 января 15:58, Технологии 5 028
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы 17 января 15:49, Общество 5 603
Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R) 17 января 15:45, Экономика 5 109
Растет число Домов Азербайджана за рубежом 17 января 15:41, Общество 5 289
Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства 17 января 15:38, В мире 5 138
В Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса 17 января 15:33, В мире 5 112
Громкое политическое убийство в Армении 17 января 15:26, Политика 5 673
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана 17 января 15:18, Политика 5 099
Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле 17 января 15:15, В мире 5 213
В Баку изменится схема движения ряда автобусов 17 января 15:07, Общество 5 722
В Азербайджане от пищевых отравлений пострадали сотни человек - ЦИФРЫ 17 января 14:59, Общество 5 620
В Азербайджане ужесточат меры против виновников массовых отравлений 17 января 14:55, Общество 5 376
НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки 17 января 14:52, В мире 5 241
Резолюция Европарламента стала жестким ударом по пустым амбициям Армении - Фикрет Садыхов 17 января 14:48, Политика 6 451
Партия "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного телеэфира в рамках предвыборной кампании 17 января 14:46, Политика 5 237
В Азербайджане будут созданы пункты контроля импорта 17 января 14:43, Экономика 5 391
Закир Гасанов провел переговоры с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 17 января 14:31, Политика 5 275
В Баку будет пасмурно и ветрено 17 января 14:26, Общество 7
Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы" 17 января 14:23, Общество 5 983
Тела всех граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы 17 января 14:18, В мире 5 377
Niderlandda keçirilən turizm sərgisində işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı təxribat 17 января 14:13, Azərbaycanca 5 684
Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов 17 января 14:10, Экономика 5 479
Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме 17 января 14:05, Экономика 5 481
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело масштабные проверки в детсадах 17 января 14:02, Общество 5 538
20 января в Баку будет частично ограничено движение автотранспорта 17 января 14:00, Общество 5 570
В Азербайджане подготовлен законопроект "О пищевой безопасности" 17 января 13:51, Общество 5 518
В бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" - ФОТО 17 января 13:46, Культура 5 574
Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО 17 января 13:42, В мире 5 987
SOCAR восстановила сотни гектаров земли, загрязненной нефтью - 17 января 13:38, Экономика 5 599
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным 17 января 13:34, В мире 5 659
Облигации SOCAR принесли своим владельцам более 1 млн дохода 17 января 13:24, Экономика 5 729
В бакинском метро будет улучшена система вентиляции 17 января 13:20, Общество 5 890
Агентство пищевой безопасности Азербайджана отказало в регистрации сотням субъектов предпринимательства 17 января 13:16, Экономика 5 553
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военного сотрудничества - ФОТО 17 января 13:13, Политика 5 587
Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана 17 января 13:10, Политика 5 586
На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 17 января 13:07, Общество 5 781
В одном из районов Баку реконструируются дороги - ФОТО 17 января 13:04, Общество 5 988
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов 17 января 13:01, Экономика 5 664
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями 17 января 12:58, Политика 5 802
Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста - Новозеландское издание - ФОТО 17 января 12:55, Туризм 6 552
На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей 17 января 12:50, В мире 5 741
Это часть армянской государственной политики - эксперт о закрытии российских каналов в Армении 17 января 12:46, Политика 6 813
Маск назвал трагедией разработку ракеты SLS 17 января 12:40, Технологии 5 827
Ещё новости