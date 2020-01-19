https://news.day.az/culture/1195351.html В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО

В Баку прошел вечер классической музыки в память о жертвах 20 Января - ФОТО

Культура, 19 января 2020 15:45 512

В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, общественные деятели, представили культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

В концертной программе в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева прозвучали классические произведения - Гара Гараева "Траурная Ода", из балета "Тропою грома" композиции "Adagio" и "Final", симфоническая поэма Солтана Гаджибеков "Караван", симфоническое произведение Азера Рзаева "Баку 90".

Напомним, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибли 147 человек, 744 человека были ранены человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

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