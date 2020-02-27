В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку прошло мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинского геноцида. Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра, .

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Заслуженный артист Азербайджана, педагог-организатор театра по работе с детьми и подростками Откям Искендеров отметил, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей истории, удручающим результатом политики этнической чистки, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа.

Затем состоялся показ постановки "Mənim ağ göyərçinim" ("Мой белый голубь"). Автором пьесы является писатель, драматург Тамара Велиева, режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, художник-постановщик - известный грузинский художник, главный художник Театра имени Туманашвили Шота Глурджидзе, музыкальное оформление - Владимир Неверов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.