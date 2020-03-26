У Игоря Николаева заподозрили коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев доставлен в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом "Ленте.ру" сообщил осведомленный источник.

На данный момент у Николаева взяли анализы для проверки на наличие вируса. По данным Telegram-канала "112", диагноз предварительно положительный, пишет "Лента.ру".