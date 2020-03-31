Алигисмет Лалаев: Сообща мы обязательно победим коронавирус и будем радовать зрителей своим творчеством

Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра со всей серьезностью воспринимает и поддерживает меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране. Об этом сказал во вторник Trend директор театра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, передает Day.Az.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал сограждан серьёзно отнестись к карантинным мерам, принимаемым в борьбе с коронавирусом. Ситуация в стране находится под полным контролем благодаря принятым превентивным мерам, активно проводятся соответствующие мероприятия. Страна одной из первых ввела ограничения на фоне коронавируса, закрыв школы, вузы, детсады, объекты культуры и т.д. Все это элементы заботы о здоровье граждан. ВОЗ высоко оценивает проводимую в республике работу. Наш театр также следует призыву главы государства к социальной ответственности",- сказал Алигисмет Лалаев.

По словам директора театра, руководство присоединилось к социальной акции, на добровольной основе перечислив месячную зарплату в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

"После обращения министра культуры Абульфаса Гараева в рамках кампании #Evdəqal известные актеры и молодежь нашего театра активизировала свою деятельность в социальных сетях, призывая граждан оставаться дома. В частности, заслуженными артистами Алекпером Алиевым и Эмином Алиевым подготовлены специальные просветительские видеоролики, посвященные борьбе с коронавирусом. По телефону мы постоянно поддерживаем связь с нашими пожилыми актерами и интересуемся их нуждами, оказывая всяческую поддержку", - отметил Алигисмет Лалаев.

По его словам, посредством видеосвязи и других ресурсов продолжаются дискуссии о подготовке новых премьер и репетиций спектаклей.

"Мы призываем всех оставаться дома и следовать распоряжением Оперативного штаба при Кабинете министров и рекомендациям ВОЗ. Вместе мы обязательно победим коронавирус и будем, как и раньше, радовать зрителей своим творчеством, спектаклями и премьерами",- добавил Алигисмет Лалаев.