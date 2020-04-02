Солисты филармонии имени Муслима Магомаева участвуют в проекте "Оставайся дома для своего будущего"

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева открыла официальный канал в YouTube.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе филармонии.

Солисты всех коллективов филармонии, среди которых Азербайджанская государственная хоровая капелла, Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева, Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов, Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Государственный ансамбль танца Азербайджана и другие, записывают из дома видеоролики со своими выступлениями, представляя их вниманию зрительской аудитории.

Музыканты, вокалисты, танцоры коллективов филармонии призывают граждан Азербайджана оставаться дома.

Видеоролики с выступлениями солистов коллективов филармонии также размещены на официальном канале министерства культуры Азербайджана в YouTube.

Также Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева подключилась к проекту министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət - Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") и Gələcəyin üçün evdə qal! ("Оставайся дома для своего будущего").