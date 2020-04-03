Итальянский композитор выразил признательность Азербайджану за поддержку в борьбе с коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса одной из самых особенно пострадавших стран является Италия, где, по последним данным, зафиксировано 13 915 жертв и 115 242 инфицированных. В городе Модена живет наша соотечественница, композитор Кямаля Ализаде, которая с 2006 года находится в Италии, замужем за итальянским композитором и музыковедом Стефано Мускаритоло. В эксклюзивном обращении к Trend они рассказали о создавшейся ситуации, выразили поддержку Италии и Азербайджану в борьбе c коронавирусом, передает Day.Az.

В видеобращении Кямаля Ализаде отметила, что это очень сложный период в истории человечества.

"В Италии очень много жертв и зараженных, вследствие того, что молодые люди, несмотря на все принятые меры, до последнего не верили во всю серьёзность создавшегося положения. Они продолжали проводить время в ресторанах и кафе, встречаться, общаться и стали носителями коронавируса, сами заболели и заразили остальных. Поэтому такое большое количество жертв! Очень хотелось бы, чтобы в Азербайджане люди учли все эти факторы, приведшие к тяжелым последствиям", - отметила Кямаля Ализаде и на итальянском языке выразила соболезнования жертвам коронавируса, семьям, потерявшим близких и родных. Призвала почувствовать близость народов Италии и Азербайджана и взаимную поддержку.

Стефано Мускаритоло отметил, что вместе с супругой реализовал многочисленные международные проекты как в Азербайджане, так и за рубежом.

"Как известно, этот год в Италии объявлен Годом культуры Азербайджана, и должно было пройти множество мероприятий и реализовано проектов. Надеюсь, что вскоре мы победим коронавирус, и все планы осуществятся. Мой родной город Модена тоже очень пострадал от этой эпидемии. Сегодня мы платим высокую цену за беспечность и безответственность! Хотел бы обратиться ко всем, чтобы были очень осторожны, оставались дома для недопущения массового распространения коронавируса. Особо хотелось бы выразить признательность Азербайджану за поддержку. В соцсетях видел материалы в знак поддержки азербайджанцев нашему народу Италии. В особенности мне понравился очень красивый материал Baku Media Center. Еще раз призываю всех оставаться дома и быть острожными", - отметил Стефано Мускаритоло.

Ниже представлено видеообращение и композиция семейного дуэта под названием "Concerto del 40°parallelo", посвященные дружбе Италии и Азербайджана.