EMIN дал онлайн-концерт совместно с JONY и Григорием Лепсом

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступил с онлайн-концертом в рамках проекта "Шоу ON!", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также на онлайн-концерте выступили специальные гости - заслуженный артист Григорий Лепс и популярный в России азербайджанский исполнитель JONY (Джахид Гусейнли).

EMIN исполнил свои известные песни, а также представил абсолютные новинки, такие, как "Камин" в дуэте с молодым и популярным артистом JONY, который сейчас занимает первые строчки в музыкальных чартах.

Особенным гостем концерта стал Григорий Лепс, с которым у EMINа записано уже множество успешных дуэтов.

"Наша музыкальная миссия - нести добро и радость в каждый дом. В период карантина и самоизоляции люди не могут ходить в кино, театры, на концерты, видеться с друзьями. У нас есть уникальная возможность сейчас принести нашу музыку онлайн в каждую семью, а зрителям оставаться дома вместе с родными и наслаждаться концертом. Берегите и поддерживайте друг друга, а мы постараемся сделать все, чтобы ваш досуг был разнообразным", - отметил EMIN.