Международный фестиваль с участием азербайджанского музыканта перенесен на 2021 год

Международный фестиваль "Музыкальный олимп", в котором среди прочих музыкантов должен был участвовать молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Годжа Ганиев, перенесен на 2021 год.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт фестиваля.

"В связи с пандемией, охватившей мир в глобальном масштабе, мы вынуждены с тяжёлым сердцем объявить об отмене фестиваля, который должен был пройти в Санкт-Петербурге. Это решение далось нам нелегко и болезненно - ведь в этом году мы планировали отмечать юбилей", - подчеркнуто в сообщении на сайте фестиваля, который был запланирован на конец мая-начало июня.

В рамках запланированного фестиваля скрипач должен был исполнить Концерт для скрипки с оркестром "1001 ночь в гареме" турецкого композитора Фазиля Сайя.

Напомним, что Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. На днях он завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.