Еще один успех азербайджанского дирижера

Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, главный приглашенный дирижер Куньминского филармонического оркестра (Китай), доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев подписал контракт с тремя ведущими европейскими музыкальными агентствами, сообщили Trend в пресс-службе дирижера, передает Day.Az.

Контракт заключен с агентствами Künstleragentur Sandra Milankov (Германия/Сербия), MG Artists Management (Словакия) и оперным агентством Diakov Agentur/Diakov Opera Management (Германия).

Переговоры с руководителями агентств Эйюб Гулиев вел с сентября 2019 года. Основы сотрудничества были заложены в ноябре 2019 года в Братиславе во время гастролей азербайджанского дирижера с Филармоническим оркестром Словакии и в декабре 2019 года в Белграде, где Гулиев провел новогодний концерт с симфоническим оркестром Сербии перед огромной аудиторией - 5000 человек.

А первое знакомство с немецким агентством Diakov Agentur состоялось в Польше во время премьеры новой постановки балета "Жизель" Адана в оперном театре Вроцлава (Wroclaw Opera Theatre), в которой азербайджанский дирижер принимал участие в качестве музыкального руководителя спектакля.

Отметим, что все три агентства будут заниматься менеджментом азербайджанского дирижера и представлять его в Европе.