У известной российской писательницы, журналиста и общественного деятеля Марии Суворовской редко выдается свободное время. Она четко ставит цели и добивается поставленных задач - будь-то литературная деятельность, съемки фильма, или руководство Бизнес-клубом Торгпредства Азербайджана и России.

Несмотря на плотный график, загруженность на работе и частые командировки, поговорить об Азербайджане Мария Суворовская готова всегда.

В беседе с корреспондентом Trend она рассказала о том, каким должен быть современный писатель, коснулась темы бизнес-партнерства между предпринимателями Азербайджана и России и, конечно, еще раз призналась в любви к Баку, передает Day.Az.

- Мария, вас называют "Москвичкой с душой бакинки", согласны с таким определением?

- Мне действительно очень нравится это определение. Оказавшись впервые в столице Азербайджана в 2012 году, я сразу почувствовала и поняла, что эта земля мне очень дорога, в ней есть много родственного моей душе. Поэтому, когда меня называют "Москвичкой с душой бакинки" - это действительно так. Очень люблю этот город, и если меня спрашивают о моей привязанности к Баку, говорю, что когда прогуливаюсь здесь по его улицам, мне нравится здесь каждый камушек, все люди мне кажутся красивыми. Как только спускаюсь с трапа самолета, у меня сразу возникает полное ощущение того, что я в том месте, где меня любят и ждут, - и это очень ценно!

- Очередной визит в столицу Азербайджана связан с работой, или вы приехали к нам на отдых?

- Эта командировка в Баку связана со съемками фильма по книге "Качели над Каспием", автором которой я являюсь. Несмотря на все сложности пандемии, связанного с ней карантина, мы вместе с Caspian Media и Гусейном Джавадзаде сделали очень большое дело. Caspian Media спродюсировал и выступил инициатором создания фильма "Качели над Каспием". Идея изначально исходила от Гусейна, который прочитав книгу, обратился ко мне с предложением ее экранизировать. И вот полтора месяца интернациональная команда, в которую вошли специалисты из разных стран, работала над этим проектом. В фильме снялись известные азербайджанские актеры. Однако, сейчас все карты раскрывать не буду, скажу лишь, что премьера запланирована на весну 2021 года.

- Ваша книга "Качели над Каспием" вызвала много положительных отзывов. По вашему, чем она так "зацепила" читателей?

- "Качели над Каспием" и успех издания, возможно связан с тем, что эта история близка очень многим. Каждый находит какое-то отражение своего собственного жизненного опыта. "Качели над Каспием" - не только история о поиске, знакомстве и привязанности к стране - это любовь, которая, наверное, может победить очень многие сложности нашего мира. Книга, прежде всего о любви, поэтому и каждый в ней находит отражение себя. История "Качелей..." - история поиска, ведь каждый из нас рано или поздно оказывается на перекрестке и должен выбрать, куда ему идти. Нет хороших и плохих дорог - есть твой собственный выбор: кого любить, где жить, к чему стремиться, какие новые горизонты для себя открывать. Единственное - все эти решения должны быть сделаны по зову сердца, книга именно об этом, поэтому она близка и русским, и азербайджанцам, и людям, живущим в других уголках мира, что мне как автору очень важно и дорого.

- Сейчас многие говорят о кризисе художественной литературы. Скажите, вы его ощущаете?

- Для меня написание книг, в первую очередь, - потребность моей души, моего внутреннего мира - высказаться. Когда я сажусь за создание той или иной книги, не думаю о том, будет ли она интересна, будет ли она представлять ценность на рынке литературы, нет у меня такого отношения. Просто пишу о том, что мне близко и дорого. Это даже не хобби, а некое продолжение меня, и писать книги мне хочется для того, чтобы поделиться своими чувствами, яркими ощущениями, которые возникают от восприятия окружающей действительности. Приятно, когда мои ощущения совпадают с чувствами других людей, и сотням, тысячам читателей становится близко то, о чем я говорю.

На мой взгляд, действительно, на сегодняшний день происходит некая трансформация литературы, с одной стороны, мы ушли в интернет, тексты стали более сжатыми, подача информации - более концентрированной и какие-то микро-эссе и блоги многим читать значительно удобнее, чем лонгриды или художественную литературу. Но при этом я знаю, что сейчас есть огромный пласт молодежи, которая с большим удовольствием читает сложные произведения, классическую литературу, которую надо анализировать. Мне кажется, что сегодня автор должен не только написать произведение, но и создать условия книге жить в пространстве, дать ей "информационное зеркало", создать возможность обсудить ее с читателями. Современный писатель должен быть более открытым. В этом, наверное, и есть отличие писателя настоящего от писателя прошлого. Как мне кажется, история с экранизацией книги "Качели над Каспием" еще раз подтверждает то, что у издания должна быть более широкая жизнь, нежели только черными буквами на белых страницах.

- Мария, расскажите, над чем сейчас работаете?

- Подготовка фильма заняла очень много времени. С начала 2020 года я была заряжена на кропотливую, непростую работу над фильмом и собственную работу над собой, потому что в картине я исполнила одну из ролей. К актерской работе я действительно сосредоточенно готовилась, хотя в юности окончила театральную школу. Когда Гусейн вместе с командой Caspian Media проводили кастинг актеров, мне тоже предложили пройти пробы. Сделала я это, не рассчитывая на какое-то дальнейшее продолжение своей актерской деятельности, но команда приняла решение, что мне надо сыграть в фильме. После было обучение у известного российского режиссера для того, чтобы достойно выступить не только как автор книги, по которой снимается фильм, но и в качестве актрисы. Поэтому сейчас мои мысли все еще в съемочном процессе, тем более у нас есть идея снять продолжение...

Думаю, по-традиции, к своему дню рождения я должна что-то выпустить, но в текущем году это будет не художественное произведение, как было в предыдущие годы - сейчас у меня появилось желание собрать стихи и выпустить поэтический сборник. Планов много, есть над чем работать, о чем мечтать.

Моя основная деятельность связана с моей компанией "Бизнес-Диалог Медиа", общественная работа - с ТПП РФ, с Бизнес-клубом Торгпредства Азербайджана в России, исполнительным директором которого я являюсь. Там у нас также много планов и идей, касающихся дискуссионных площадок, мероприятий, направленных на развитие российско-азербайджанского делового сотрудничества. С весны этого года раз в две недели мы проводим онлайн-мероприятия, собирая представителей бизнеса из России и Азербайджана. Рада, что эти встречи завершаются добрыми рукопожатиями и соглашениями, открывающими новые перспективы во взаимодействии между нашими государствами.

- Расскажите о деятельности Бизнес-клуба Торгпредства Азербайджана в России.

- Цель Бизнес-клуба - собрать на одной площадке российский и азербайджанский бизнес. Популяризировать в России, дать возможность для развития экспорта продукции из Азербайджана. Проекты Бизнес-клуба касаются разных отраслей - сельское хозяйство, логистика и другие сектора экономики. Мы видим, что потребность в таких площадках есть, несмотря на пандемию и карантин. Когда отсутствует возможность проводить очные мероприятия, форумы и круглые столы, мы прекрасно организовываем их в онлайн-формате. Мы продолжаем говорить о ресторанном бизнесе, индустрии туризма, легкой промышленности и видим, как бизнес России и Азербайджана нуждается в таком диалоге. Думаю, что подобные инициативы внесут положительный вклад в экономику наших государств.

- Какая продукция, товары из нашей страны интересны российским потребителям?

- Большие перспективы у консервов и продуктов питания. Наверное, первое, что возникает в сознании при упоминании бренда "Made in Azerbaijan" - вкусное варенье, консервы, азербайджанское вино, которое является очень качественным. Появились винодельни, производящие конкурентные на мировом рынке продукты. На мой взгляд, когда знаешь, что этот продукт произведен в Азербайджане, то мысленно связываешь его с солнцем, морем, экологичностью и особенным вкусом. Поэтому считаю, что у азербайджанских продуктов питания большие перспективы на российском рынке. Уже сейчас можно увидеть эти продукты во многих крупных продовольственных сетях России. Проект "Дары Азербайджана", инициированный Торговым представительством, как раз направлен на то, чтобы дать возможность азербайджанским продуктам питания выйти на российский рынок более масштабно.

- Ваше творчество и общественная деятельность неразрывно связаны с Азербайджаном, никогда не думали переехать в Баку, купить здесь квартиру?

- Конечно, жить в Баку - это моя мечта! Уезжая отсюда, каждый раз дорога в аэропорт сопровождается слезами, поскольку покидать город мне крайне не хочется. Мечтаю о домике на берегу Каспия, с белыми стенами и светлыми, большими панорамными окнами, из которых будет видно море. Это мечта, и хорошо, что она есть, наверно, когда-то она непременно сбудется, а пока я вижу, что можно жить и в России, и в Азербайджане. Возможно, со временем обзаведусь какой-нибудь недвижимостью в Азербайджане (улыбается).

- Скажите, а родные и близкие разделяют вашу любовь к Азербайджану?

- Да, Баку любят все мои близкие, в этом мне тоже повезло. Когда моя мама впервые приехала в Азербайджан, у нее был восторг от того, насколько здесь открытые, искрение и добрые люди. Ей в Баку было настолько комфортно, что ощущение восточной сказки ее не покидало весь визит.

Баку нравится моей семье - детям и супругу Константину, поэтому они создают мне возможность заниматься тем большим количеством проектов, которые существуют на сегодняшний день.

- Кстати, хочу поинтересоваться, а азербайджанский язык вы понимаете?

- Понимаю, но плохо говорю. Через неделю-две нахождения в Азербайджане начинаю понимать суть всех высказываний, окружающих меня людей. Однако выучить язык пока не удается. Думаю, это тоже в перспективе. Мой словарный запас достаточно ограниченный, но высказаться коротко, наверное смогу (улыбается).