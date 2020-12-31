Анна Нетребко показала, как отпраздновала Рождество с семьей и друзьями

И поделилась необычной праздничной игрой для большой компании.

Известная оперная звезда Анна Нетребко показала, как отпраздновала дома уютное и веселое Рождество со своими родными и друзьями.

"Желаем вам счастья! С любовью," - емко поздравила певица поклонников в личном Instagram-аккаунте, опубликовав фото с мужем и сыном.

Также оперная артистка поделилась необычной праздничной игрой для большой компании. Ее суть - как можно быстрее найти на новогодней елке определенные игрушки, причем задания для поиска у всех разные. "Какая новогодняя забава! Супер", "Бесподобное занятие, все так серьезны", "Очень оригинально", "Это была моя любимая игра в детстве!", "Молодец, здорово придумано! Такие классные игрушки, главное - нестандартные", - оживленно обсуждают подписчики звезды.