В Москве пройдет фестиваль имени Гара Гараева

В Москве (Россия) 18 февраля текущего года пройдет открытый онлайн-конкурс имени выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт организаторов проекта.

Учредителем и организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа им. Гара Гараева". Мероприятие пройдет при содействии департамента культуры города Москвы.

В онлайн-конкурсе могут принять участие исполнители по следующим номинациям - фортепиано, струнные, духовые и народные инструменты, гитара, академический вокал, хор, камерные ансамбли до 8 человек и электронные инструменты.

На конкурсе исполняются произведения русских и зарубежных классиков ХХ века, а также произведения советских композиторов академического направления по выбору участников (исключая произведения крупной формы, инструктивные этюды, полифонические произведения, а также музыку к мультфильмам, детские песни, эстрадные песни/композиции).



Также приветствуется исполнение сочинений Гара Гараева (в том числе переложений для любых инструментов), чьё творчество охватывает все основные жанры музыкального искусства - сочинения для музыкального театра, симфонические и камерно-инструментальные произведения, романсы, кантаты, детские пьесы, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Мастерски владеющий законами музыкальной композиции, мастер ярко самобытного стиля, Гараев в своем творчестве объединял национальный колорит с традициями европейской музыки.