Азербайджанка удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов

Член Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) Фаргана Гасымлы удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов (FEP).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.

Азербайджанский фотограф Фаргана Гасымлы вошла в десятку финалистов конкурса "Профессиональный фотограф года - 2021", проводимого FEP. Она принимала участие в международном конкурсе в категории "Спорт" и удостоена награды Distinction Merit.

Отметим, что в конкурсе участвовало более 300 фотографов из 25 стран мира, которые представили 2600 работ. Лучшие фотоработы конкурса выявляло жюри международных экспертов.