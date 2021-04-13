https://news.day.az/culture/1333860.html Азербайджанка удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов
Азербайджанка удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов
Член Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) Фаргана Гасымлы удостоена награды конкурса Федерации европейских фотографов (FEP).
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.
Азербайджанский фотограф Фаргана Гасымлы вошла в десятку финалистов конкурса "Профессиональный фотограф года - 2021", проводимого FEP. Она принимала участие в международном конкурсе в категории "Спорт" и удостоена награды Distinction Merit.
Отметим, что в конкурсе участвовало более 300 фотографов из 25 стран мира, которые представили 2600 работ. Лучшие фотоработы конкурса выявляло жюри международных экспертов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре