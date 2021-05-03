Под маской ламы в шоу на НТВ оказался народный артист Азербайджана

2 мая состоялся финал шоу "Маска", выходящего в эфире российского канала НТВ.

Как передает Day.Az, второе место в проекте занял народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, который скрывался в шоу под маской ламы.

Исполнитель отметил, что участие в шоу было его мечтой, а три месяца, проведенные на проекте одними из лучших в жизни.

Также Ю.Эйвазов подчеркнул, что хочет разделить второе место с ранее покинувшим проект Кириллом Туриченко, выступавшим под маской носорога.