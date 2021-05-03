https://news.day.az/culture/1339284.html Под маской ламы в шоу на НТВ оказался народный артист Азербайджана - ФОТО
Под маской ламы в шоу на НТВ оказался народный артист Азербайджана - ФОТО
2 мая состоялся финал шоу "Маска", выходящего в эфире российского канала НТВ.
Как передает Day.Az, второе место в проекте занял народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, который скрывался в шоу под маской ламы.
Исполнитель отметил, что участие в шоу было его мечтой, а три месяца, проведенные на проекте одними из лучших в жизни.
Также Ю.Эйвазов подчеркнул, что хочет разделить второе место с ранее покинувшим проект Кириллом Туриченко, выступавшим под маской носорога.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре